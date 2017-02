Eesti rannajalgpallikoondis koguneb esimest korda liival

Rando Rand (Foto: Jana Pipar)

Eesti rannajalgpallikoondis on alustanud ettevalmistust tulevaks hooajaks. Kui seni on tehtud ühistreeninguid jõusaalis, siis sel pühapäeval on meeskond koos Nõos, kus on võimalik sisetingimustes liival harjutada.

Koondis on alates jaanuarist treeninud MyFitnessis rannajalgpalluri ja treeneri Roman Minlibajevi poolt koostatud kava järgi ning veebruarist alates harjutatakse ka Nõos. "Jõusaalitreeningute tagasiside põhjal on näha, et need toimivad. Ringtreeningutel käimine aitab kaasa meeskonnavaimu hoidmisele ja seob selle füüsilise ettevalmistusega," sõnas rannajalgpallikoondise peatreener Rando Rand.

Pühapäeval tehakse algust treeningutega liival Nõos. "Tegemist on hetkel Eesti parima harjutusvõimalusega. Tahame, et rannajalgpallile spetsiifiline pallitunnetus säiliks," põhjendas Rand.

Aprillikuus sõidab koondis laagrisse Hispaaniasse. "Kui varasemalt on sinna minek olnud pigem klubide või mängijate initsiatiiv, siis seekord otsustasime lülitada selle üheks ettevalmistuse osaks. Nädala jooksul avaneb meil võimalus teha väga keskendunult trenni, sest kõik võimalused on seal selleks loodud. Laager on organiseeritud Šveitsi koondise poolt, kes kutsub sinna suure tõenäosusega taas Inglismaa ning on käinud juttu ka Poolast. Lisaks veel muid tuttavaid nägusid sealsetest lähiriikidest."

"See on hea võimalus minna hooaja eel liivale treenima, aga teisalt ka reitingupunktide teenimiseks, kui seal mänge pidada. Ajastus sobib ka hästi, sest maikuus alustame Eestis [välistingimustes] liival treeninguid ning nii pikk paus sisse ei jää, et juba õpitud oskused kuskile kaduma läheks," lisas peatreener.

Eestis hakkab meeskond suvehooajal treenima suure tõenäosusega Nõmmel ning kogunetakse kahel korral nädalal. Koondise tippsündmuseks on tänavu Euroliiga, mille etapid toimuvad Venemaal, Ungaris, Aserbaidžaanis ja Hispaanias. Kuigi ametlikku kinnitust veel pole, võtab Eesti suure tõenäosusega osa etapist Moskvas, mis toimub 13.-16. juulini. Seal proovitakse jõuda taaskord Euroliiga superfinaali.

"Tahame kindlasti grupivõidu saavutada ja seeläbi koha finaalis kindlustada. Eelmine kord võitis meie grupi Moldova ja saime lõpuks edasi teise koha meeskonnana – sellist olukorda tahaksime tänavu vältida," ütles Rand lõpetuseks.

Superfinaal toimub augusti lõpus ja septembri alguses Itaalias Jesolos.