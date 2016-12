Agent: Põhikoosseisust välja jäänud ManU ründestaar kaalub Sevilla laenupakkumist

Anthony Martial (Foto: Reuters/Scanpix)

21-aastane mängumees on pärast hiilgavat debüüthooaega oma mängukvaliteedis veidi tagasi andnud ning viimasest neljast mängust on ta vaid korra algkoosseisus alustanud. 11 Premier League'i mänguga on ta löönud ainult ühe värava ja andnud kolm resultatiivset söötu, kirjutab Soccernet.ee.

Kuigi United ise eelistab väidetavalt ründaja säilitamist, siis Lamboley sõnul laenuleping väga ebarealistlik ei ole. "Me uurime Sevilla valikut väga lähedalt. Sevilla on väga hea klubi, heal positsioonil Hispaania liigas. Nad on Meistrite liigas ning neil on suurepärane treener. See on kõik, mida saan öelda."

Endine Monaco mängumees liitus Unitediga 2015. aasta augusti lõpus ning pooleteise aastaga on ta kõikide sarjade peale saanud kirja 21 väravat.