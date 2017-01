Iirimaa esiliigaklubiga liitunud Puri: see on noor, aga talendikas meeskond

Sander Puri (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Sander Puri liitus nädalavahetusel Iirimaa esiliigas mängiva Waterfordiga. Mees sõnas, et tegu on väga ambitsioonika klubiga.

"Välismaale tulles on esimesed nädalad või isegi kuud sisseelamise tõttu tavaliselt keerulised, aga see oli eelmine kord Iirimaal suurepärane ja seepärast otsustasin naasta," vahendab Soccernet.ee kahe aasta eest Iirimaa kõrgliigas Sligo Roversis mänginud Puri klubi pressiteenistusele öeldud sõnu.

"Ma sulandusin siin 2015. aastal väga hästi, nautisin riiki ja siinset jalgpalli Sligoga. Nüüd loodan sama teha Waterfordis," lisas ta.

Juba möödunud neljapäeval klubi juurde jõudnud Puri tõdes, et treeningute tase on seni väga hea olnud. "See on noor, kuid talendikas tiim ja loodetavasti suudame tiitli ja kõrgemale tõusmise nimel võidelda. Treeningud on olnud suurepärased ja ma ei jõua platsile jõudmist ära oodata."

Esindusmeeskonna värske juhendaja Alan Reynolds on Puri liitumise üle väga rõõmus: "Sanderi mõju Iirimaa liigale oli tohutu, kui ta oli siin Sligo Roversis ja oleme kindlad, et ta suudab seda teha taas uuel hooajal. Ta on tõestanud oma kvaliteeti nii koduses kui rahvusvahelises plaanis ja nende kogemustega, mis ta meie meeskonda toob, annab ta Waterford FC-le suure tõuke uueks hooajaks."