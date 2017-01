FIFA otsustas MM-finaalturniiri osalejate arvu suurendada

2014. aasta jalgpalli MM-i alagruppide loosimine (Foto: AFP/Scanpix)

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA võttis vastu otsuse, et alates 2026. aastast pääseb maailmameistrivõistluste finaalturniirile senise 32 asemel 48 riiki.

Hääletuse tulemus oli ootuspärane, sest FIFA 211 liikmesriigist 135 pole kunagi finaalturniirile jõudnud, neist Aafrikast 54-st 41 ja Okeaaniast 11-st 10.

Eeldatavasti moodustatakse uue formaadi puhul 16 kolmeliikmelist alagruppi, mille miinuseks on see, et viimases voorus teavad meeskonnad, mis tulemus neid rahuldab. Samuti muutuksid valikmängud paljude favoriitide jaoks formaalsuseks.

1930. aastal toimunud esimesel MM-il lõi kaasa 13 riiki ning aastatel 1934-78 oli võistlustules 16 meeskonda. Seejärel jagasid aastatel 1982-94 tiitli 24 riiki ja pärast seda on osalejate arvuks olnud 32.