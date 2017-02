FCI Tallinn on sihikule võtnud kõik Eesti tiitlid ja tahab Meistrite liigas avaringist edasi jõuda

Aleksandr Puštov (Foto: Raul Mee)

Eesti valitsev jalgpallimeister FCI Tallinn esitles uuenenud koosseisu ning rääkis ettevalmistustest märtsis algavaks uueks jalgpallihooajaks – spordiennustuste järgi on klubil kõik võimalused korrata eelmise aasta edu.

“Lisaks vastavalt UEFA reeglitest tingitud klubi nimemuutusele ning väikestele disainimuudatustele klubi võistlusvormis oleme teinud suuremaid muutusi nii meeskonna kooseisus kui ka mängijate meistrivõistlusteks ettevalmistamise süsteemis,” rääkis FCI Tallinn (varasemalt FC Infonet) direktor Aleksandr Altosar täna OlyBeti spordibaaris toimunud uue hooaja tutvustusel.

Veebruaris tugevnes klubi koosseis ründaja Albert Prosaga, kes naasis koju Soomest Rovaniemist, kuu aega varem liitusid põhikoosseisuga kaitsja Roman Nesterovski ja poolkaitsja Kirill Nesterov Narva Transist. “Meeskonna tugevdamine oli üks meie peamisi prioriteete hooajavahelisel ajal ning otsisime uusi mängijaid just kõnealustele positsioonidele. Uuenenud klubi koosseis peaks näitama ennast uuel hooajal maksimaalselt kindlalt ning Eesti meistri tasemele vastavalt,” lisas Altosar.

Ka meeskonna füüsilises ettevalmistuses on toimunud muudatusi, sest jalgpalluritega asus tööle kuulus füüsilise ettevalmistuse treener Ievgen Stukalov, kes on leiba teeninud mitmete nimekate jalgpalliklubide juures Ukraina ja Venemaa meistriliigades, Kasahstani ja Aserbaidžaani kõrgeimates liigades ning Kasahstani koondises.

“Tänu Ievgenile saame jalgpallurite treeningutes rakendada üht kaasaegsemat ja Eesti jaoks unikaalsemat kontrollsüsteemi, mis jälgib iga mängija füüsilist seisundit,” täpsustas Altosar. Spetsiaalsete andurite abil saavad treenerid nii treeningute kui ka mängude ajal võimalikult ulatuslikku infot mängijate füüsilise võimekuse ning nendes peituva veel avanemata potentsiaali kohta.

Esimest korda oma ajaloos mängib FCI Tallinn tänavu ka UEFA Meistrite liigas. “Meistrite liiga debüüt on oluline verstapost iga klubi arengus, kuna tegemist on Euroopa klubijalgpalli kõrgeima võistlusega. Siin on meie ülesanne pääseda kvalifikatsiooni teise ringi,” kommenteeris Altosar.

Mis puudutab koduseid põhieesmärke, siis lisaks meistritiitli kaitsmisele märtsis startivas Eesti meistriliigas on meeskond sihikule võtnud ka kõik teised riigi jalgpallikarikad. “Nädala pärast ootab meid Superkarika mäng Floraga, mais aga kavatseme võistelda Eesti karika trofee eest,” võttis Altosar plaanid kokku.

Eesti spordiennustusportaali OlyBet prognooside järgi on FCI Tallinn üks peamisi tiitlipretendente ka algaval hooajal koefitsiendiga 3,57. Palju ei jää maha ka lähimad konkurendid Levadia ja Nõmme Kalju vastavate koefitsientidega 3,7 ja 3,8 ning esinelikusse mahub veel Flora koefitsiendiga 4,2.

“Talvepuhkusega on muutunud ühelt poolt väga palju ning teiselt poolt mitte midagi. Favoriite on endiselt neli ning mitte keegi neist ei oma antud hetkel teiste ees märgatavat edu. Pigem on kindel see, et 85% tõenäosusega võidabki tiitli keegi esinelikust,” kommenteeris OlyBeti spordiennustuse juht Vladimir Dratšjov.

Vaatamata suurele esineliku ülekaalule, on Dratšjovi sõnul siiski just keskmikud need, kes on talvel kõige rohkem oma potentsiaali tõstnud, mille tõttu võib eeldada, et selle hooaja favoriitide väljasõidud Paidesse või Sillamäele saavad olema eriti rasked ja närvekõditavad ning kellegi tiitlivõit võib jääda 1-2 punkti kaotuse taha.