Torino peatreener: Leicesteri mängijad peaksid ilma treenerita mängima

Sinisa Mihajlovic (Foto: Reuters/Scanpix)

Üheksa kuud pärast Leicesteri Premier League'i tiitlini viimist lasi klubi Ranieri lahti. Itaallase vallandamise põhjustena on sahistatud ka mängijatepoolsetest nõudmistest peatreenerist vabanemiseks, kirjutab Soccernet.ee.

Antud kuulduste raames sõnas Mihajlovic: "Inglise meedia sõnul aitasid mängijad Ranieri vallandamisele kaasa. See on uskumatu, nad peaksid olema sunnitud ilma treenerita mängima. Las siis vaadaku, kas see neile meeldib."

"Kahjuks isegi Inglismaal on nad üle võtmas halbu Itaalia kombeid. Jalgpallis ei ole enam ei tänulikkust ega ka tunnustust," võttis 48-aastane juhendaja asja kokku.