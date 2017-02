Karikamängu ajal pirukat söönud väravavaht sattus uurimise alla ning lahkus klubist

Wayne Shaw (Foto: Reuters/Scanpix)

Ligi 120 kilo kaaluv 45-aastane väravavaht sattus sarnase käitumisega juba karikasarja varasemates ringides meediatähelepanu alla ning üks Suurbritannia kihlveofirma pakkus enne Suttoni matši Arsenali vastu võimalust panustada, et Shaw ka mängus Premier League'i klubi vastu pirukat sööb.

„Mõned võisid seda teha,“ vastas Shaw mängu järel küsimusele, kas ka tema tuttavad võisid kihlveokontori kaudu raha mängu panna. „Loomulikult ei või me panustada. Ma arvan, et mõned mu sõbrad ja fännid tegid seda. See oli mõeldud väikse naljana.“

„Mõned küsisid mu käest mängu eel, et mis teema koefitsentide ja minu pirukasöömisega on ning ma vastasin: „ma ei tea, ma pole päev otsa midagi söönud, seega võin pärast midagi hamba alla visata.“ Ma arvasin, et teen natuke nalja ja sööngi pirukat. Kõik vahetusmängijad olid juba väljakul ja me olime 0:2 kaotusseisus.“

Loomulikult sattus kõigi telekaamerate ees pirukat söönud Shaw nii hasartmängukomisjoni kui Inglismaa jalgpalliliidu tähelepanu alla ning organisatsioonid algatasid teisipäeval uurimise. Shaw esitas Suttonile lahkumisavalduse, mille klubi ka vastu võttis.

„Ma rääkisin temaga telefonis ning ta nuttis,“ sõnas Suttoni peatreener Paul Doswell BBC-le. „Me pidime üksteisega rääkimise lõpetama, sest see oli lihtsalt üks sellistest vestlustest. Ta sattus meie ümber kerkinud hulluse keerisesse – kui meeskond keskendus jalgpallile, sai Wayne'ist samal ajal omamoodi superstaar.“

„Mängijad olid Arsenali vastu fantastilised, kuid kui keegi (vahetusmängijate pingil) avalikult pirukat sööb, võtab see nende esituselt kahjuks tähelepanu endale. Ma tean, et Wayne kahetseb oma tegu, ta tunneb kogu juhtumi pärast suurt kahetsust. Mul on temast tõsiselt kahju – ta peab ju samuti oma perekonda toetama,“ sõnas Doswell lisaks varuväravavahiks olemisele ka klubis treeneriametit pidanud Shaw kohta.

„Ma soovin, et ta oleks minu nõu küsinud, sest ma oleksin väga selgelt talle öelnud seda mitte teha. Ma poleks tal seda teha lubanud.“