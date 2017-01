Robert Lewandowski loobus Hiinast pakutud ulmelisest palgast

3. jaanuaril tegi Nõmme Kalju esindusmeeskond oma 2017. aasta esimese treeningu, et jätkata hooaja ettevalmistustega. Teenekas ründaja Tarmo Neemelo, kes pikendas oma lepingut Nõmme Kaljuga veel vähemalt üheks hooajaks, kinnitas klubi kodulehe vahendusel, et eesmärgid uueks aastaks on kõrged.