Luis Figo: Saksamaa parim jalgpallur on Mario Götze

Mario Götze (Foto: Reuters/Scanpix)

Real Madridi jalgpalliklubi legend ja Portugali ekskoondislane Luis Figo avaldas Bildile antud intervjuus, et tema arvates on Saksamaa parim jalgpallur Mario Götze (24).

"Götze on parim Saksamaa jalgpallur. Ta on uskumatu talent, kes suudab palliga kõike teha," jagas Dortmundi Borussia mängumehe suunas kiidusõnu Figo, kirjutab Soccernet.ee. "See, et ta jättis vahele Meistrite liiga kohtumise Benfica vastu, oli hea vastastele."

Dortmund kaotas Meistrite liiga avamängu Lissabonis sealsele Benficale 0:1. Korduskohtumine leiab aset kolme nädala pärast.

Dortmundi kasvandik vahetas 2013. aastal kollase särgi punase vastu, kui siirdus igipõlise rivaali Müncheni Bayerni ridadesse. Seal veetis ta kolm hooaega ja naasis tagasi Dortmundi.