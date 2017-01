2018. aasta jalgpalli MM-i loosimine toimub Kremlis

2018. aasta MM-finaalturniiri vabatahtlikud (Foto: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix)

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) kinnitas täna, et järgmise aasta suvel Venemaal toimuva jalgpalli MMi alagruppide loosimine leiab aset tänavu 1. detsembril Moskva Kremlis.

"FIFA ja kohalik korralduskomitee saavad kinnitada, et 2018 MM-i finaalturniiri loosimine toimub 1. detsembril Moskvas Kremli kontserdisaalis. See suurepärane meelelahutuspaik mahutab 6000 inimest ning on varem võõrustanud mitmete rahvusvaheliste ja kohalike artistide kontserte," vahendas Delfi Sport FIFA pressiesindaja teadet.

Venemaa valiti 2018. aasta MM-i korraldajaks seitse aastat tagasi, mil FIFA kongress eelistas venelaste pakkumist Inglismaale ning Belgia/Hollandi ja Hispaania/Portugali ühistaotlustele.