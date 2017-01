Chelseas põrunud poolkaitsja: oleksin pidanud minema Reali

Josh McEachran ja Sergio Agüero (Foto: AFP/Scanpix)

Endine Londoni Chelsea poolkaitsja Josh McEachran kahetseb, et ta ei liitunud Madridi Realiga, kui tal see võimalus oli.

Märtsis 24. sünnipäeva tähistav McEachran oli aastaid tagasi üks Inglismaa jalgpalli suurimaid tulevikulootusi, kuid tema karjäär Chelseas jooksis rappa. Kui ta oli 16-aastane, siis soovis teda enda akadeemiasse Hispaania tippklubi Real.

"Ei, ma tahan jääda Chelseasse," olid McEachrani sõnad. "Mul oli võimalus minna Reali või Manchester Unitedisse. Realil oli leping valmis tehtud, nad vaid ootasid, et ma lendaks perega Hispaaniasse ja sellele alla kirjutaksime."

"Carlo [Ancelotti] käe all tegin ma debüüdi esindusmeeskonna (Ancelotti juhendas Chelseat aastatel 2009-2011 - toim.) eest ja tundsin tol hetkel, et see oli õige otsus keelduda Reali pakkumisest. Vaadates tagasi, võib-olla oleksin siiski pidanud nendega liituma," ütles praegu Inglismaa esiliigaklubi Brentfordi eest mängiv McEachran.

McEachran on esindanud erinevaid Inglismaa noortekoondiseid. 2010. aastal krooniti ta U-17 vanuseklassi Euroopa meistriks. Samal turniiril mängisid teiste seas sellised staarid nagu Paul Pogba, Gerard Deulofeu, Paco Alcacer, Jese Rodriguez ja Ross Barkley.