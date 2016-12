Skandaali sattunud Sam Allardyce leidis uue töökoha

Sam Allardyce (Foto: Reuters/Scanpix)

Crystal Palace on 17 vooru järel väljalangemistsoonist napilt väljas, hoides 15 punktiga 17. kohta. Viimased kaks kohtumist on klubi kaotanud ja esimene mäng Allardyce'i käe all peetakse esmaspäeval, kui meeskond sõidab külla Watfordile.

"Meil on hea meel, et jõudsime nii kiiresti kokkuleppele ja õnnelikud, et Sami kaliibri ja kogemustega mees oli saadaval," teatas Crystal Palace'i esimees Steve Parish pressiteate vahendusel.

Septembris jäi Allardyce ilma töökohast Inglismaa koondise peatreenerina. Briti väljaande Telegraphi pikaajalise uurimise tulemusena ilmnes, et alles juulis Inglismaa jalgpallikoondise postile asunud Allardyce andis end Lähis-Ida investoritena esitlenud ajakirjanikele nõuandeid, kuidas hiilida kõrvale kolmanda osapoole omandiõiguse reeglitest.

Karjääri jooksul on 62-aastane Allardyce juhendanud mitmeid Inglismaa klubisid. Aastatel 2001-2014 on ta kuuel erineval kuul valitud kõrgliiga kuu treeneriks.