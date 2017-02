Eestlased välismaal: hea sooritusega säras noor Mattias Käit

Mattias Käit (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Fulham U23 alistas möödunud esmaspäeval tihedas heitluses Swansea City eakaaslased 2:1. Meeskonna viigiväravale andis eestlane resultatiivse söödu, võiduväravaks osutunud penalti teenis samuti Käit. Fulham U23 on võistlustules taas täna, kui kohtutakse Middlesbrough noortevõistkonnaga. Liigatabelis on Fulham 29 punktiga teine, liidrikohal on 39 punktiga Swansea.



Inglismaa Premier League’is teenis Ragnar Klavani koduklubi Liverpool läinud nädalal ühe punkti, kui nädala sees viigistati Londoni Chelseaga 1:1. Nädalavahetusel pidi Liverpool tunnistama Hull City 2:0 paremust. Eesti koondise kapten jälgis viigimängu Chelseaga vahetusmeestepingilt, nädalavahetusel ta haigestumise tõttu meeskonna koosseisu ei kuulunud. Liigatabelis langes Liverpool viiendaks.



Soome karikavõistlustel said võidurõõmu maitsta nii Ats Purje kui Marko Meerits. Purje ning Kuopio Palloseura alistasid 4:2 FC Lahti, Meerits ning Vaasa Palloseura (VPS) olid 7:3 parem Seinäjoki JK (SJK) noortevõistkonnast. Purje teenis mänguaega 62 minutit, Meerits oli VPSi väravas terve kohtumise. Kaotusevalu pidi tundma Mihkel Aksalu, kui SJK jäi 1:2 alla Jarole. Aksalu tegi kaasa terve kohtumise. Andreas Vaikla jälgis oma uue koduklubi, Mariehamni IFK, 1:1 viigimängu TPSi vastu varumeestepingilt.



Šotimaa kõrgliigas kaotas Henri Anieri koduklubi Inverness teisipäeval tähtsas kohtumises 0:3 Hamiltonile. Anier kuulus meeskonna algkoosseisu. Nädalavahetusel läksid aga vastamisi Anieri koduklubi ning Henrik Ojamaa uus meeskond, Dundee. Mõlemad eestlased kuulusid algkoosseisu ning kohtumine lõppes 2:2 viigiga. Dundee on 12 meeskonnaga liigas kümnendal kohal 23 punktiga, Inverness on 18 punktiga viimane.



Tarmo Kink lõi värava ning Mezökövesd-Zsory (Ungari) alistas treeningmängus 3:0 Kosice Lokomotivi (Slovakkia). Mezökövesd-Zsory jaoks jätkub hooaeg laupäeval karikamänguga Gyirmóti vastu, liigahooaeg naaseb talvepausilt nädal hiljem. Aserbaidžaani meistrivõistlustel noppis 1:0 võidu Sergei Zenjovi koduklubi Gabala, kes alistas Bakuu Neftci. Zenjov jälgis kohtumist vahetusmeestepingilt. Liigatabelis on Gabala teisel kohal. Artur Pikk tegi kaasa teise poolajal, kui tema koduklubi Barõssavi BATE tegi treeningmängus väravateta viigi Mariboriga (Sloveenia). Sander Puri kuulus Waterfordi (Iirimaa) algkoosseisu, kuid treeninmängus tunnistati Bray Wanderersi 3:1 paremust. Wanderers mängib kohaliku liiga kõrgeimal tasandil, Waterford kuulub esiliigasse.



Norras pidas oma esimese treeningkohtumise Stavangeri Viking ning Karol Mets kuulus meeskonna algkoosseisu, kui kõrgliigaklubi alistas tulemusega 2:0 tugevuselt neljandas liigas mängiva Broddi. Samas riigis testimisel viibiv Nikita Baranov aitas Kristiansundi 2:0 võiduni Aalesundi vastu.



Ken Kallaste tegi nädala alguses kaasa terve kohtumise Kielce Korona (Poola) treeningmängus Offenbachi Kickersi (Saksamaa) vastu. Korona võitis mängu 1:0. Nädala keskel sekkus Kallaste vahetusest mängu 66. minutil, kui jäädi 0:2 alla Belgradi Partizanile (Serbia). Reedel jäid algkoosseisu kuulunud Kallaste ja Korona 1:5 alla Beogradi FK Radile (Serbia). Konstantin Vassiljev kuulus Bialystoki Jagiellonia algkoosseisu, kui nädalavahetusel alistati treeningmängus Karvina (Tšehhi) 3:2. Nädala keskel oli Vassiljev algrivistuses, kui 2:0 oldi üle Odessa Chornomoretsist (Ukraina). Lisaks alistas Jagiellonia läinud nädalal Vassiljevi abita 1:0 Stara Zagora Beroe (Bulgaaria). Poola kõrgliiga jätkub tuleval nädalavahetusel. Korona kohtub laupäeval võõrsil Krakowi Wislaga, Jagiellonia läheb pühapäeval liidrite lahingus võõrsil vastamisi Gdanski Lechiaga.



Austria esiliigaklubi SV Horni eest tegi oma debüüdi Ilja Antonov, kui tema uus meeskond viigistas sõpruskohtumises FC Dorogiga (Ungari) 0:0 viiki.