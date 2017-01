Jürgen Klopp pärast 0:0 viiki: kaotasime liiga vara kannatuse

Jürgen Klopp (Foto: Reuters/Scanpix)

Liverpool oli Inglismaa karikasarja kolmandas ringis neljanda liiga klubi vastu selgelt domineerivam pool, aga ei suutnud ülekaalu väravaks vormida.

Klopp saatis väljakule klubi aegade noorima koosseisu, kus keskmine vanus jäi alla 22 eluaasta. Kogenumatest palluritest olid platsil vaid Emre Can, Lucas Leiva ja Alberto Moreno.

"Mõistagi ei olnud tulemus see, mida soovisime, aga see ei pane frustreeruma, sest selline on jalgpall," sõnas sakslane matši järel. "Me alustasime hästi, mängisime mõtestatud ja kombineerivat jalgpalli, aga kaotasime liiga vara kannatuse ja pingutasime üle - see võistkond võinuks täna palju paremini mängida."

"Me läheme nüüd Plymouthi, esimest korda minu elus ja kõik on hästi," lisas Klopp, kelle sõnul oli terve Plymouth oma karistusalas. "Sellistes olukordades tuleb säilitada rahu - see on maailma jalgpallis kõigi kaitsvate meeskondade vastu suurim väljakutse."

Plymouthi peatreeneri Derek Adamsi sõnul oli nende meeskonna näel ühe parema kaitsemänguga, mida Liverpooli koduareen Anfield näinud on. "Mänguplaan nägi ette mitte lubada neil skoorida ja täitsime selle," ütles Adams.