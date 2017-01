Andreas Raudsepp sõlmis Levadiaga uue lepingu

Andreas Raudsepp (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

"Mul on väga hea meel, et saan taas keskenduda oma põhitööle ja hinges on kindel tunne," ütles Raudsepp klubi Facebooki lehekülje vahendusel. "Rõõm on meeskonnas tagasi olla. Annan endast parima, et saada uuel hooajal palju mänguaega ning meeskonda aidata. Kuu aja pärast oleme valmis võitlema kõrgemate eesmärkide nimel."

Heameelt tundis ka Levadia peatreener Igor Prins. "Ta on teada-tuntud FC Levadia mees, näen temas algavaks hooajaks väga väärtuslikku täiendust. Loodetavasti tõuseb Andreas pärast vigastusterohket aastat taas jalule ning murrab end uuesti Eesti koondise vaatevälja."