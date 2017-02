Hoffenheim andis Saksamaal jälle punkte ära

Schalke 04 mängus Hoffenheimi vastu (Foto: AFP/Scanpix)

Kodumeeskond Schalke läks juba viiendal minutil Alessandro Schopfi värava läbi juhtima ning Sebastian Rudy viigistas kohtumise seisu 79. minutil. Hoffenheim on Bundesligas viimasest viiest mängust võitnud vaid kaks ning pikalt Müncheni Bayerni ja Leipzigi kannul püsinud klubi on endast mööda lasknud ka Dortmundi.

Bayernil on tabeliliidrina 53 punkti, Leipzigil on 48 ja Dortmundil 40 silma. Hoffenheimil on koos 38 punkti. Teises pühapäevases mängus oli Mönchengladbachi Borussia 2:0 üle Ingolstadtist.