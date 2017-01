Uiboleht FIFA muudatustest: on õiglane, et MM-ist saavad rohkem osa ka teised kontinendid

"Me elame sellisel ajastul, kus surve igasuguste asjade muutmiseks, nende kommertsialiseerimiseks, rahavõimu domineerimiseks on päris suur," iseloomustas Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete ja koostööosakonna juhataja Mihkel Uiboleht muutuste tagamaid Vikerraadio saates "Spordipühapäev". "Ma tooks välja selle aspekti, et kõigi nende muudatuste juures tuleb vaadata, millist iseloomu need muudatused kannavad. Need on kõik sportlikud muudatused."

"Jalgpall ei ole kordagi teinud sellist laadi reeglite muudatusi, mis kannaks televisiooni või raha huve. Kui paljud spordialad on reegleid lihtsustanud või mänguaega muutnud, siis jalgpall pole sellist asja pidanud tegema. Mingeid sunnitud pause ei tehta," jätkas Uiboleht.

"Viimasel paaril aastal on maailma jalgpalli juhtimises olnud väike vaakum. Kui Sepp Blatteri aeg lõppes ja uut presidenti polnud veel valitud, siis tegelikult oli periood, kus ei tehtud üldse otsuseid nii Euroopa kui maailma tasemel. Nüüd, kui uus juhtkond on tulnud, on tehtud korraga mitu sellist otsust."

"Jalgpalli sportlik tase on olnud väga kõrge Euroopas ja ka osades Lõuna-Ameerika riikides. Nüüd on sportlik tase Aafrikas ja ka Aasias tõusnud. Võistkondi, kes suudavad konkurentsivõimelist jalgpalli pakkuda, on tulnud rohkem. Me peame leidma kogu maailma jaoks mõistliku kompromissi ja see on ka põhjuseks, miks koondiste arvu tõstmine MM-finaalturniiril täiesti ühehäälse toetuse leidis."

Kas me näeme nüüd teistsugust, olemuselt muutunud finaalturniiri, teistsugust jalgpallikultuuri? "Ma arvan, et finaalturniir jõuab veel laiemate hulkadeni kui seni. Me oleme siiani rääkinud umbes 1,1 miljardist inimesest, kes jälgib MM-finaali. See arv suureneb kindlasti, kuna see puudutab rohkemaid riike personaalselt. On igati õiglane, et MM-ist saavad rohkem osa ka teised kontinendid," arvas Uiboleht.