Liverpooli "paha poiss" Sakho laenati välja

Mamadou Sakho (Foto: AFP/Scanpix)

26-aastasel mängumehel pole viimane aasta kuigi hea olnud, sest aprillis andis ta positiivse dopinguproovi ja kuigi prantslane pääses pikast võistluskeelust, siis peatreener Jürgen Kloppi soosingut ta ei teeninud.

Sel hooajal vaid reservvõistkonnaga treeninud Sakho vastu on huvi tundnud ka mitmed nimekamad klubid, kuid keegi pole soovinud Liverpooli tahetud 20 miljonit naela maksta.

"Hetkel on see minu jaoks uus lehekülg," sõnas Sakho uue meeskonna kodulehekülje vahendusel. "Kui mul on uus särk seljas, siis annan endast alati parima. Kõige tähtsam on võita palju mänge ja ma tean, et meil on hea meeskond - mul mängib siin palju sõpru."

Crystal Palace tegi üleminekuteakna viimasel päeval kaks tehingut - lisaks Sakhole hangiti Kreeka klubist Pireuse Olympiakos avaldamata summa eest ka Serbia koondise poolkaitsja Luka Milivojevic.

Hetkel asutakse Inglismaa kõrgliigas 18. kohal ehk väljalangemistsoonis. 17. positsioonil asuvast Swansea Cityst ollakse kaks punkti maas.