Lyon ja PSG said Prantsusmaal suureskoorilise võidu

Marseille'i mängija Dimitri Payet (keskel) kohtumises PSG vastu (Foto: AFP/Scanpix)

Prantsusmaa jalgpalli kõrgliigas said pühapäeval suure võidu Lyon ja Pariisi Saint-Germain, kes lõid mõlemad oma vastasmeeskonnale viis väravat.

PSG sõitis külla Marseille'ile ning võitis kohtumise 5:1. PSG väravate autoriteks olid Marquinhos, Edinson Cavani, Lucas Moura, Julian Draxler ja Blaise Matuidi.

Lyoni Olympique alistas koduväljakul Metzi 5:0, kahel korral oli täpne Memphis Depay, ühe värava lõid Alexandre Lacazette ning Mathieu Valbuena ja üks tabamus kirjutati Metzi mängijate nimele.

Tabeliliidrina jätkab Monaco, kellel on 27 vooru järel 62 punkti. Teisel kohal oleval PSG-l ning kolmandana jätkaval Nice'il on 59 silma. Lyon on 46 punktiga neljandal kohal.