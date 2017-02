Noorte jalgpalli meistrivõistlustele registreeriti ligi 500 võistkonda

Jalgpall (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eesti noorte jalgpalli meistrivõistluste registreeriti tänavu 499 võistkonda. Poiste vanuseklassidesse on üles antud 451 võistkonda ning tüdrukute meistrivõistlustest võtab osa 48 võistkonda.

Esindatud on 75 klubi ligi 50 erinevast Eesti paigast. 2017. aastal on noortel jalgpalluritel võimalik mängida 14 vanuseklassis ja 22 liigas.

Poiste U19 (1999-2002. aastal sündinud mängijad) vanuseklassi Esiliigas osaleb neli võistkonda. Omavahel mängitakse neli vooru ning hooaja lõpuks koguneb kõigile 12 mängu.

Noormeeste U17 Eliitliiga (2001-2002) Esiliigas ja II liigas on vastavalt 10 ja 11 võistkonda, kes mängivad võitjate selgitamiseks omavahel kodus-võõrsil printsiibil ning hooaja lõpuks koguneb kõigile võistkondadele siis 18 ja 20 mängu. Sama süsteemi järgi mängitakse ka U17 vanuseklassi Esiliigas, kus osaleb 10 võistkonda.

U16 (2002-2005) vanuseklassis on kokku 19 võistkonda, kes on jaotunud Esiliiga ja II liiga vahel. Liigas mängitakse turniirisüsteemis kodus-võõrsil printsiibil.

Poiste U15 (2003-2006) ja U14 (2004-2006) vanuseklassi Esiliigades on 10 võistkonda, kes mängivad omavahel kaks ringi. Sama vanuse II liigad koosnevad kolmest tsoonist, kus mängitakse esmalt omavahel üks ring ning seejärel moodustatakse vastavalt tulemustele kaks taset, kus on ees veel üks ring.

U13 (2005-2006) vanuseklassis osaleb 54 võistkonda, mis on vastavalt valitud tugevusgrupile jagatud seitsmeks alagrupiks. A-tugevusgrupi alagruppides mängivad võistkonnad esialgu ühe ringi, misjärel moodustatakse vastavalt esimese ringi tulemustele uued alagrupid ning mängitakse seejärel veel kaks ringi. B-tugevusgrupi valinud võistkonnad on paigutatud U13.VII alagruppi ning seal mängitakse kaks ringi.

Poiste U12 (2006-2007) vanuseklassis on 53 võistkonda, kes on jagatud kaheksasse alagruppi. Toimuvad piirkondlikud võistlused, kus selgitatakse välja alagruppide võitjad ja üldine paremusjärjestus. U11 (2007-2008) vanuseklassi on registreeritud 69 võistkonda, kes jaotuvad üheksa alagrupi vahel ja mängivad turniirisüsteemis kodus-väljas printsiibil.

U10 (2008-2009) vanuses võtavad mõõtu 79 võistkonda ja U9 (2009-2010) vanuses on ennast kirja pannud 77 võistkonda. Mõlemas vanuseklassis mängitakse omavahel piirkondlikke turniire.

Neidude U17 (2001-2003) vanuseklassi Esiliigas on 11 võistkonda. Võistkonnad mängivad kõigepealt omavahel ühe ringi ning pärast seda mängivad vastavalt tulemustele 1.-6. koha saavutanud võistkonnad omavahel veel ühe. 7.-11. koha saavutanud võistkonnad mängivad omavahel samuti ühe ringi.

Tütarlaste U15 (2003-2005) liiga moodustavad 10 võistkonda, kes mängivad omavahel kaks ringi kodus-väljas printsiibil.

Tüdrukute U13 (2005-2007) vanuseklassis osaleb 16 võistkonda, kes on jagatud kolme alagruppi. Tüdrukute U11 (2007-2010) vanuses on kirjas 11 võistkonda. Mõlemas vanuseklassis mängitakse meistrivõistlusi piirkondlike turniiridena.