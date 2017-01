Väravavaene Middlesbrough ostis pikakasvulise ründaja

193 sentimeetri pikkuse Benini koondislase eest makstud üleminekusummat ei avaldatud, küll on teada, et 28-aastase ründajaga sõlmiti leping 2020. aasta juunini.

Middlesbrough's numbrit 29 kandma hakkav Gestede on Premier League'is varem esindanud ka Cardiff Cityt, selleks hooajaks esiliigasse langenud Aston Villa eest on Gestede käesoleval hooajal löönud neli väravat.

CONFIRMED | #Boro have completed the signing of @RudyGestede from @AVFCOfficial! 📝✍

Full story - https://t.co/CuolrEvkBM #UTB pic.twitter.com/1UhKbOLmDG