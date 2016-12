Zlatan Ibrahimovic: me suudame tiitli võita

Zlatan Ibrahimovic (Foto: AFP/Scanpix)

„Ma usun küll,“ vastas rootslane ESPN-i küsimusele, kas United võib veel Inglismaa meistriks tulla. „Mõned tulemused pole pärast häid mänge meie kasuks läinud, aga me oleme jätkuvalt konkurentsis ning vähendame tippudega vahet.“

Premier League'is kuuendal kohal olev Manchester United jääb liidrist Londoni Chelseast maha 13 punktiga, linnarivaal City on kolmas ning kuue punkti kaugusel.

„Loodetavasti teevad teised meeskonnad vigu ning me suudame vahet veelgi vähendada. Me teeme selle jaoks rasket tööd ning usume sellesse. Me oleme siin, et võita. Me suudame seda.“

„Ma räägin läbi oma jalgade,“ tõdes 35-aastane Ibrahimovic. „Ma ei saa selle eest palka, et suuga rääkida. Ma saan palka, et rääkimiseks jalgu kasutada ning täpselt seda ma teengi.“