Madridi Realis ja West Ham Unitedis pallinud prantslane liitus Soome klubiga

Julien Faubert ja Alfredo di Stefano 2009. aastal (Foto: AFP/Scanpix)

33-aastane Prantsusmaal sündinud paremäär sõlmis eelmisel hooajal tänu üleminekumängudele Veikkausliigasse püsima jäänud Interiga ühe aasta pikkuse lepingu, kirjutab Soccernet.ee.

Aastatel 2007 kuni 2012 Inglismaal West Ham Unitedis pallinud Faubert oli rahvusvaheliselt suurima tähelepanu all 2009. aastal, kui Real Madrid ta pooleks aastaks laenule võttis. Üllatav üleminek talle suurt edu ei toonud, sest Reali eest käis ta väljakul vaid kahes mängus.

Prantsusmaal Cannes'is oma profikarjääri alustanud Faubert mängis aastatel 2004-2007 ja 2013-2015 Bordeaux's, 2012. aasta veetis Türgis Elazigsporis ning möödunud aastal mängis Šotimaal Kilmarnockis.

Prantusmaa koondise eest on tal kirjas üks mäng ja üks värav Bosnia ja Hertsegoviina vastu. Lisaks on ta kuuel korral esindanud Prantsusmaa ülemerepiirkonda Martinigque'i, kelle särgis on löönud viis väravat.