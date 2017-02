Raskustes Leicesteri peatreener: ma usun oma sõdalastesse

Claudio Ranieri (Foto: Reuters/Scanpix)

Briti meedia on eelmisel hooajal „Leicesteri ime“ vundamendiks olnud peatreener Claudio Ranieri võimalikust vallandamisest spekuleerinud juba mitmeid kuid, aga klubi avaldas kolmapäeval treenerile toetussõnu.

„Võib-olla tahab esimees spekulatsioonid lõpetada,“ sõnas Ranieri meediale. „Minu jaoks on tähtis leida mängijate jaoks õige lahendus ja see on ka kõik. Kui klubi ei võida, langetab see enesekindlust, aga õnneks on meie mängijad sõdalased. Nad on võitlemisega harjunud. Nad on selles olukorras ennegi olnud. Nad on läbi elanud nii paremaid kui halvemaid aegu. Seega jään ma sõdurite selja taha, koos sõdalastega, kes teavad probleemi ja vaenlast.“

Pühapäeval ütles Leicesteri väravavaht Kasper Schmeichel, et klubi probleemid algavad selle kõrgemal tasandil.Ranieri sõnul jääb ta mängijatele eelmisel hooajal korda saadetu eest alatiseks tänulikuks ning lükkas ümber kuuldused, nagu oleks meeskonna sees tekkinud lahkhelid.

„Ma armastan neid mängijaid, ma tänan neid oma elu lõpuni,“ tõdes Ranieri. „Meil on liidrid, kes proovivad kogu meeskonda aidata ja kõiki toetada. Meie sisekliima on imeline.“