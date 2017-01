Balotellit rassistlikult solvanud mees sai staadionikeelu

Mario Balotelli (Foto: AFP/Scanpix)

26-aastane Balotelli andis pärast Bastia ja Nice'i vahelist liigamatši oma Instagrami kontol teada, et teda saatsid 1:1 viigiga lõppenud mängu vältel ahvihäälitsused. Seda kinnitas hiljem ka teine Nice'i mängija Alassane Plea.

Bastia jalgpalliklubi sõnul pöördus 40. eluaastates mees pärast seda, kui Prantsumaa jalgpalliliit uurimise algatas, teisipäeval ise klubi poole.

„Oma teo üles tunnistanud pealtvaatajale anti teada, et tema hooajapilet on deaktiveeritud ning talle on määratud üldine Stade de Furianile sisenemise keeld,” kirjutas klubi pressiteates.

Augustis Nice'iga liitunud Balotelli on selle aja jooksul Prantsusmaa klubi eest käinud väljakul 15 mängus ja löönud kümme väravat.