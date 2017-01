Saksamaa jalgpalliliigas kavatsetakse kasutusele võtta videokordused

Anthony Taylor (Foto: Reuters/Scanpix)

Saksamaa jalgpalliliit teatas, et kavatseb alates järgmisest hooajast kohalikus kõrgliigas kasutusele võtta videokorduste süsteemi.

Nimelt suhtleks kohtumise õigusemõistja kahe staadioniruumis videosid jälgiva kohtunikuga, et ükski oluline moment ei jääks märkamata. Nii vaatavad videokohtunikud löödud väravaid, penaltite olukordi ning punaste ja kollaste kaartide momente. "Seni on kõik olnud super, kuid nüüd kavatseme süsteemi katsetada ka päriselus," lausus Saksamaa jalgpalliliidu asepresident Ronny Zimmermann. "Ma arvan, et taoline videokorduste süsteem meeldib kõigile, sest nii saame lahti väljakul vastu võetavatest valedest otsustest."

Videokorduste süsteemi on lisaks Saksamaale plaanis testida Austraalias, Brasiilias, Itaalias, Hollandis, Portugalis ja USA-s. Rahvusvahelisel tasemel katsetati süsteemi mullu septembris toimunud Itaalia ja Prantsusmaa vahelisel sõpruskohtumisel.