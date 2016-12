Endine jalgpallistaar Paul Gascoigne viidi kakluse lõpetuseks peahaavaga haiglasse

Paul Gascoigne (Foto: Reuters/Scanpix)

Reuters vahendas kolmapäeval, et Londoni politsei kutsuti teisipäeval Shoreditch'is asuvasse hotelli üht korrarikkumist likvideerima ning seal juhtunu tagajärjel viidi haiglasse üks 49-aastane mees. Hiljem tuli välja, et tegemist oli endise jalgpallistaariga, kes hetkel on arstide järelvalve all ning tema olukord on stabiilne.

Sündmust pealt näinud Alvin Carpino kommenteeris ajakirjanikele, et pikalt alkoholiga pahuksis olnud Gascoigne tülitses ühe teise hotelli külalisega ning lükati kähmluse tulemusena trepist alla.

Üks teine hotelli külaline postitas hiljem oma Facebooki kontol, et oli väga nukker näha Gascoigne'i sellises "kurvas olukorras".

Gascoigne'i esindaja Terry Baker kinnitas meediale, et endiste aegade staar on hetkel haiglas, kuid lisas samas, et teda arreteeritud ei ole ning lähiajal saab ta raviastutusest välja ja läheb koju.