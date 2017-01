Eestlased välismaal: Soomes saatis edu nii Meeritsat kui ka Purjet

Ats Purje (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

24-aastane Meerits tegi kaasa kogu kohtumise. See oli VPSi jaoks tänavu esimene karikakohtumine ning alagrupifaasis ollakse nüüd võrdselt kolme punkti peal Jaro ning Mihkel Aksalu koduklubi Seinäjoki JK-ga. Ühte alagruppi kuulub kuus meeskonda.

Karikavõistlustel sai jala valgeks ka Ats Purje, kes tegi skoori Kuopio Palluseura (KuPS) 5:0 võidumängus Mikkeli Palloilijati vastu. KuPSil on kahest mängust kirjast maksimaalsed kuus punkti väravate vahega 14:1.

Täismängu sai oma uue koduklubi Kemi PS ridades kirja Marek Kaljumäe, kui tema kõrgliigas mängiv meeskond jäi 2:3 alla aste madalamal pallivale Kokkola Palloveikotile.

Oma uue meeskonna ridades sai kirja täismängu ka Henri Anier, kui Inverness tegi Šotimaa kõrgliigas väravateta viigi Partick Thistle’iga. Invernessil oli punktilisa vaja, sest meeskond on tabelis viimasel kohal 17 punktiga. Sama palju punkte on koos ka eelviimasel real oleval Hamilton Academicalil. Kaks meeskonda kohtuvad teisipäeva õhtul Hamiltonis, nädalavahetusel võõrustab Inverness Dundeed.

Inglismaal on Ragnar Klavani koduklubil seljataga kurb nädal, kui langeti välja nii liigakarikast kui ka FA karikavõistlustelt. Liigakarika poolfinaali korduskohtumises pidi Klavanita mänginud Liverpool tunnistama Southamptoni 1:0 paremust ning kahe mängu kokkuvõttes tunnistati vastase 2:0 ülekaalu. Nädalavahetusel mängis Klavan 90 minutit, kuid Liverpool jäi FA karikavõistlustel 1:2 aste madalamal mängivale Wolverhampton Wanderersile 1:2. Sel nädalal on Liverpool taaskord võistlustules kahel korral – teisipäeval võõrustatakse Premier League’is tabeliliidrit Londoni Chelseat, laupäeval kohtutakse võõrsil Hull Cityga.

Fulham U23 sai Inglismaal läinud esmaspäeval kirja 2:1 võidu, kui Matttias Käit aitas oma meeskonnal alistada Middlesbrough eakaalased. Fulham U23 on taas võistlustules täna õhtul, kui võõrustatakse Swansea City U23 meeskonda.

Talvepausilt naasis Aserbaidžaani kõrgliiga, kui Sergei Zenjovi kodukubi Gabala teenis viigipunkti. Zenjov mängis 90 minutit ja Gabala tegi 1:1 viigi Sumqayitiga. Tabeliliider on samuti nädalavahetusel ühe punkti lisaks saanud Qarabag, kes edestab Zenjovi koduklubi ühe punktiga.

Henrik Ojamaa koduklubi Go Ahead Eagles jäi Hollandi meistrivõistlustel koduväljakul 0:1 alla Utrechtile. Ojamaa koosseisu ei kuulunud. Go Ahead Eagles on kõrgliigas 20. vooru järel 13 punktiga viimasel ehk 18. kohal, kuid 14. real asuval Excelsioril on kõigest neli punkti enam.

Poola klubi Bialystoki Jagiellonia käis läinud nädalal sõprusmängudes väljakul kahel korral. Esmalt jäädi 0:1 alla Targu Jiu Panduriile (Rumeenia) ning seejärel tehti 2:2 viik Rostoviga (Venemaa). Konstantin Vassiljev tegi mõlemas mängus kaasa ühe poolaja. Teise poolaja tegi oma koduklubi Korona Kielce (Poola) sõprusmängus Cluj CFRi (Rumeenia) vastu kaasa ka Ken Kallaste, kui tema meeskond jäi nimekale vastasele alla 0:1.

Hiljuti klubi vahetanud Sander Puri tegi nädalavahetusel kaasa 90 minutit oma uues meeskonna, Iirimaa esiliigas palliva Waterfordi eest. Esiliigameeskond suutis sõprusmängus hambaid näidata aste kõrgemal mängivad Cork City vastu, kellega tehti väravateta viik. Nädala keskel mängis Puri ühe poolaja mängus Tramore AFC (Iirimaa) vastu, mis lõppes Waterfordi 4:0 võiduga.

Frank Liivak tegi Bosnia ja Hertsegoviinas kõrgliigaklubi FK Sarajevo juures testimisel olles kaasa ühe poolaja sõprusmängus kohalikel meistrivõistlustel esiliigas palliva Mostari Veleži vastu, mis lõppes 0:0 viigiga.

Ungari kõrgliigaklubi Mezőkövesd-Zsóry võitis sõprusmängus tulemusega 3:0 Pano Polemidia Karmiotissat (Küpros). Tarmo Kink kohtumises kaasa ei teinud. Nädalavahetusel jäi Mezőkövesd-Zsóry sõprusmängus 1:2 alla FC Zirkale (Ukraina). Ungari meistrivõistlustega jätkatakse pärast talvepausi 18. veebruaril.

Tšehhis toimusid nädalavahetusel otsustavad kohtumised kohaliku talvise sõprusturniiri ehk Tipsport Liga võistlusel. Bohemians 1905 jäi esmalt laupäevases poolfinaalis 0:2 alla Mlada Boleslavile (Tšehhi), kuid suutis 3.-4. koha mängus pühapäeval alistada sama tulemusega Popradi (Slovakkia). Siim Luts vigastuse tõttu mängudes kaasa ei teinud. Tšehhi kõrgliiga jätkub Bohemiansi jaoks 19. veebruaril.

Uueks hooajaks valmistuvad ka Kevin Kauber ja Jelgava (Läti), kes jäid viimati möödunud esmaspäeval alla Riia FS-ile. Täna on Jelgava vastaseks Ventspils.