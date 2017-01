Klopp ei mõtle kuue punkti kaugusel olevast Chelseast

Jürgen Klopp (Foto: Reuters/Scanpix)

Liiga liidrina jätkab laupäeval 4:2 Stoke City alistanud Londoni Chelsea, kellel on koos 49 punkti. Liverpool jääb neist maha kuue punktiga. „Me peame oma mängud võitma ning vaatama, kuhu see meid viib,“ tõdes Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. „Kui hooaja lõpuni on jäänud viis, kuus või seitse mängu, saame teisiti mõelda, aga praegu peame lihtsalt punkte koguma.“

„Liiga on uskumatult raske. Chelsea on saanud 13 võitu järjest – pole paha,“ jätkas sakslane. „Kuid kas te kujutate ette, kui tüütu on nende jaoks see, et on üks meeskond, kes on neist ikka vaid kuue punkti kaugusel? Ma olen aga kindel, et nad ei mõtle sellele, seega ei peaks seda tegema ka meie.“

Kloppi sõnul oli laupäevase võidu üheks võtmeks tugev kaitsemäng. „Meie tänane kaitsetöö oli väga tugev,“ ütles Klopp eile. „Mõnel puhul langesime liiga sügavale ja meil tekkisid esimesel poolajal mõned probleemid. Me pidime Millie (James Milner – toim.) ja Emrega (Can) väljaku ääres veidi rääkima. Teisel poolajal mängisime palju paremini.“

Juba homme sõidab Liverpool külla liigas 18. kohal olevale Sunderlandile, Chelsea mängib võõrsil linnarivaali Tottenham Hotspuriga.