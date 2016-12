Klavani meeskonnakaaslane hirmutas Manchester City't: meil suudavad paljud mehed skoori teha

Jürgen Klopp ja Georginio Wijnaldum (Foto: AFP/Scanpix)

Liverpool on Inglismaa kõrgliigas sel hooajal löönud 18 kohtumisega 45 väravat, mis on selles arvestuses parim näitaja. Seejuures on tabamused jagunenud paljude mängijate vahel, kellest edukaimad on olnud ründajad Sadio Mane, Divock Origi, Adam Lallana ja Roberto Firmino.

"See, kuidas me mängime ning see, kuidas me suudame eriti kodumängudes väravaid lüüa, ma arvan, et see peab vastaseid hirmutama. Meil on palju mängijaid, kes suudavad skoori teha ja mänge võita," vahendas Reuters hollandlase sõnu. "Mitmekülgsus on hea, sest ühele väravalööjale toetudes võib tekkida probleeme - kui see üks mängija väravaid ei löö, siis mänge ei võida."

Manchester City on selles kategoorias samuti esirinnas, olles seni löönud kogu tiimi peale 39 väravat. Wijnaldum tunnistas, et mäng tuleb raske: "Neil on palju häid mehi, kes võivad ohtlikud olla. Ka vahetusest tulevad mängijad, kes suudavad väravaid lüüa."

Liverpool võõrustab Manchester City meeskonda vana-aasta õhtul ehk 31. detsembril kell 19.30.