Ilja Antonov jätkab karjääri Austria esiliigas

Ilja Antonov (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eelmise hooaja lõpus sai praktiliselt selgeks, et Antonov ei pikenda Tallinna Levadiaga lepingut. Üheks põhjuseks oli see, et kui meistrivõistlused veel käisid, tundsid mängija vastu huvi välisklubid Euroopast, kirjutab Soccernet.ee.

Mõned kuud enne hooaja lõppu avaldas Taani kõrgliigaklubi Sönderjyske soovi Antonovi ostmiseks, aga Levadia juhtkond keeldus, kuna pidas pakutud üleminekusummat ebapiisavaks. Sellise tasemega klubi huvi sai jalgpallurile siiski heaks motivatsiooniks lääne suunas vaadata.

Talvisel üleminekuperioodil sai Antonov konkreetseid pakkumisi Rootsist, Soomest, Norrast, Poolast ja Austriast. Juttude tasandil tunti huvi Iisraelist ja Hollandist.

Kõige tugevamat huvi tundsid poolakate Chojniczanka ja austerlaste Horn, viimase omanikuks on AC Milani poolkaitsja Keisuke Honda.

Horn paikneb Austria esiliigas kümne meeskonna seas kaheksandal kohal. Liigahooaeg jätkub talvepausi järel 24. veebruaril.