Gaboni staar Aubameyang: olime teistest tugevamad, kuid ettevalmistus jäi kehvaks

Pierre-Emerick Aubameyang (Foto: AFP/Scanpix)

Aafrika jalgpallis hetkel üheks nimekaimaks staariks olev Gaboni ründeäss Pierre-Emerick Aubameyang teatas pärast oma koondise väljakukkumist Aafrika rahvuste karikavõistlustelt, et Gabon oli vastastest tunduvalt tugevam, kuid seda võimsust ei suudetud tulemuseks realiseerida kehva ettevalmistuse tõttu.

"Meil oli kõik, et alagrupist edasi minna. Meil olid võimalused olemas. On lihtsalt päevi, kus mitte midagi ei laabu. Täna lõin ka mina kahe meetri pealt väravast mööda," vahendas Reuters viimases alagrupimängus ühe supervõimaluse luhta lasknud ründaja sõnu.

Gabon teenis kõigis kolmes alagrupimängus viigipunktid ning nendest sai 23 aasta jooksul esimene turniiri võõrustanud koondis, kes alagruppi pidama on jäänud.

"Ma arvan, et me olime teistest meie alagrupi meeskondadest tugevamad, kuid treenerivahetus ja ettevalmistus, mis algas liiga hilja, tegi mängimise keeruliseks," kritiseeris Aubameyang.

Gabon vallandas senise koondise peatreeneri Jorge Costa vaid 70 päeva enne turniiri algust ning uus juhendaja Jose-Antonio Camacho sai ametisse vaid kuu enne mängude algust.

Kahes esimeses viigimängus ka väravani jõudnud Aubameyang tunnistas, et ka tema isiklikud esitused oleksid pidanud paremad olema: "Ma tean, et minu peal oli palju ootusi. Ma pole oma esitustega rahul ning usun, et oleksin pidanud veidi rohkem suutma. Lõin küll kaks väravat, kuid ei suutnud endast sadat protsenti kätte saada."