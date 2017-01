VIDEO | Eesti U-19 jalgpallikoondis alustas turniiri Peterburis väravateta viigiga

Eesti U-19 jalgpallikoondis (Foto: EJL)

Eesti meeskonna parimaks mängijaks valiti Kermo Pihelgas. Järgmisena kohtub Eesti teisipäeval Kreekaga, kes kaotas avamängus 0:1 Tadžikistanile, kirjutab Soccernet.ee.

Koondise peatreener Lars Hopp sõnas mängu järel, et mõned 1999. aastal sündinud mängijad jäid küll terviseprobleemide tõttu Eestisse, aga nooremad mehed vedasid ilusti välja.

"Meil ei olnud võimalust tuua mõningaid 1999. aastal sündinud mängijaid Peterburi, seega otsustasime kutsuda nooremad poisid Eesti au kaitsma - nad ei ebaõnnestunud," lausus Hopp mängujärgsel pressikonverentsil samuti Soccernet.ee vahendusel.

Ta selgitas, et osa pallureid jäi turniirilt eemale haiguste ja vigastuste tõttu, kuid kohal on olemasolevatest parimad: "Kõik mängijad, kes on siin, on läbinud valimisprotsessi ning on igati väljateeninud selle, et siin olla. Nemad ongi praegu meie parimad."

Hopp tunnistas, et harjumuspärasest suurem väljak valmistas Eestile veidi probleeme. "Kõik mängijad üritasid anda endast parima, kuigi see oli väga raske antud väljaku suuruse tõttu," lausus ta.