FCI peatreener: algav hooaeg tuleb eelmisest aastast keerulisem

Valitsev Eesti meister Infonet, uue ametliku nimega FCI Tallinn, alustab hooaega juba sel pühapäeval, kui kohtub superkarikafinaalis FC Floraga. Täna tutvustati algava hooaja eesmärke, mis on meisterklubile muidugi igati kohased.

"See hooaeg on meile kindlasti natuke keerulisem, aga me oleme selleks valmistunud ja ma arvan, et praegu oleme hooajaks valmis," ütes Puštov ETV spordisaatele. "Kõik, mida me tahtsime teha, oleme üldjoontes saanud ära teha. Ma arvan, et võitleme ka sel aastal meistritiitli nimel. Lisaks ootab meid ees ka Meistrite liiga debüüt, ka selleks tahame hästi valmistuda. Aga see on juba natuke suvisem teema."

Lisaks uuele füüsilise ettevalmistuse treenerile Jevgen Stukalovile on Infonetiga ettevalmistusperioodil liitunud kolm uut mängijat - Narva Transist Roman Nesterovski ja Kirill Nesterov, Soomest tuli tagasi ründaja Albert Prosa. "Proovisin välisklubi leida, kuid lõpuks otsustasin Eestisse jääda, sest sellel olid ka omad põhjused," tõdes Prosa. "Infoneti ideed mulle meeldisid ja liitusin klubiga."

Prosa ei oota uue klubi ridades kerget hooaga, aga eesmärk on temalgi kindel. "Kui Floraga tulin meistriks, siis oli meil raske, sest kõik klubid tulid meie kui meistri vastu ekstramotivatsiooniga," lisas Prosa.

FCI ja FC Flora superkarikamäng toimub pühapäeval kell 13.00, kohtumisest teeb otseülekande ka ERR-i spordiportaal.