Debütandist keskkaitsja hiline värav tõi Napolile tähtsa võidu

Sampdoria läks kohtumist Elseid Hysaj 30. minuti omavärava läbi 1:0 juhtima, Napoli jõudis viigiväravani alles 77. minutil, kui täpne oli Manolo Gabbiadini.

Napoli võiduvärava lõi 90+5. minutil Lorenzo Tonelli, kes liitus klubiga juulis, kuid tegi oma debüüdi alles eile. Keskkaitsja realiseeris külmavereliselt Dries Mertensi ja Ivan Strinici eeltöö, lüües palli võrku seitsmelt meetrilt.

Tabeli tagumise otsa meeskondade omavahelises heitluses jäi laupäeval peale Empoli, kes alistas Palermo 1:0. Täna mängitakse Serie A-s seitse matši.

Serie A-d juhib jätkuvalt Torino Juventus, kes on 17 mänguga kogunud 42 punkti. 18 mängu pidanud Romal on 38 silma ning võit tähendab, et 19 matši mänginud Napolil on nendega sama palju punkte. Sampdoria on 23 punktiga 14. positsioonil.