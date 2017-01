TÄNA | Liverpool sõitis külla Sunderlandile, Klavan on algrivistuses

Ragnar Klavan ja Liverpool (Foto: Reuters/Scanpix)

Vähem kui 48 tundi tagasi alistas meeskond Manchester City ja kohtub nüüd väljalangemistsoonis oleva klubiga. Kalendri selgudes valmistas kaks mängu nii lühikese ajaga Liverpooli omadele suurt meelehärmi.

"Ma olen kalendrist juba piisavalt rääkinud ja leppisime sellega juba tükk aega tagasi," kommenteeris Liverpooli peatreener Jürgen Klopp matšieelsel pressikonverentsil. "Ei mingeid vabandusi - nii tahavad kõik. Me peame sellega toime tulema ja tulemegi."

"Saime City vastu väga tähtsa võidu. Mittemillegi pealt olnuks Sunderlandi väga raske minna, nii et läheme ja mängime oma parimat mängu," sõnas sakslane.

Liverpooli ridades võib tänasest mängust kõrvale jääda kapten Jordan Henderson, kes sai eelmise aasta viimasel päeval peetud kohtumises viga. Klavan peaks taas algrivistusse kuuluma, seda enam, et keskkaitsja Joel Matip pole endiselt hüppeliigese traumast taastunud.

Liverpool on naasnud võiduga viimaselt kolmelt Sunderlandis peetud mängult. Sunderland on kokku 31 Premier League'i mängu peale võitnud Liverpooli kolm korda, neist kõik kodus - viimati märtsis 2012.

Kui Sunderland on kaotanud viimasest viiest liigamängust neli, siis Liverpool on sel hooajal hoos: poole hooajaga on neil kogutud 43 punkti, mis on nende Premier League'i rekord. Edu korral võivad nad hoida oma puuri puhtana kolmandat võõrsilmängu järjest. Seda pole juhtunud alates perioodist detsember 2014 - märts 2015, mil nii suudeti koguni kuus korda.