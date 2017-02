Kameruni peatreener: Matip kahetseb, et ei liitunud meiega

Joel Matip (Foto: AFP/Scanpix)

Kamerun krooniti eile õhtul viiendat korda Aafrika meistriks, kui nad alistasid finaalis Egiptuse koondise 2:1. Matip oli üks kaheksast mängijast, kes otsustas turniiril mitte osaleda, vahendas Soccernet.ee.

Belglasest koondise loots võttis turniirilt eemale jäänud mängijate teemal sõna: "See on nende otsus. Aga võib-olla nad praegu ütlevad endale: "Kurat! Miks ma ei liitunud nendega?""

Ta lisas: "Me tulime siia ning mitte keegi ei uskunud, et me jõuame nii kaugele. Me üritasime alagrupist edasi pääseda - saime sellega hakkama. Me ütlesime: "OK, vaatame mis juhtub Senegali vastu." Meie enesekindlus tõusis ja alates sellest hetkest me uskusime, et hea õnne korral võime jõuda finaali."

Kamerun pääses alagrupist Burkina Faso järel teisena edasi. Veerandfinaalis võeti penaltiseeria järel Senegali skalp ning poolfinaalis mängiti tulemusega 2:0 üle Ghana koondis.