Euroopa klubid: MM-i laienemine on poliitiline otsus

Karl-Heinz Rummenigge (Foto: Reuters/Scanpix)

Maailmameistrivõistluste uus, alates 2026. aasta turniirist jõustuv formaat on kujunenud vastuoluliseks otsuseks ning seda eriti klubijalgpalli seisukohalt, vahendab Soccernet.ee.

ECA kriitikarohkes avalduses väljendati arusaamatust otsuse vastuvõtmise rutakuse osas: "Me ei suuda näha eelist varasema 32 meeskonnaga formaadi osas, mis on ennast tõestanud igast vaatevinklist perfektse lahendusena. Küsitav on ka antud otsuse vastuvõtmise kiirus arvestades asjaoluga, et otsus hakkab kehtima üheksa aasta pärast ja seda ilma asjaosaliste panuseta, keda see kõige rohkem mõjutab."

Samuti esitles ECA oma nägemuse põhjusest, millepärast MM-i laiendada otsustati: "Oleme aru saanud, et antud otsus jõustus poliitilistel, mitte sportlikel põhjustel ning seda samuti ka arvestatava poliitilise surve tagajärjel, mis on äärmiselt kahetsusväärne."

ECA presidendiks on Müncheni Bayerni legend Karl-Heinz Rummenigge.