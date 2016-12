Klopp ei plaani jaanuaris rahakotiraudu avada

Jürgen Klopp (Foto: AFP/Scanpix)

Ründajatest Philippe Coutinho arvatavasti selle aastanumbri sees enam platsile ei tule, täielikult pole traumast taastunud ka Daniel Sturridge ning jaanuaris liitub Sadio Mane Aafrika rahvuste karikaturniiriks Senegali koondisega. Lisaks on hetkel vigastusega audis ka keskkaitsja Joel Matip.

"Ma olen meeskonna koosseisuga rahul. Meil on endiselt erinevaid variante," sõnas Klopp tänasel pressikonverentsil. "Me ei soovi mängijaid rahaga meelitada. Meil on juba väga head mängijad olemas ja kui keegi soovib meeskonnaga liituda, siis on ta väga oodatud."

Klopi sõnul ei kannata meeskond ka suurima väravaküti Mane puudumise tõttu. "Sadio asja teadsime juba varem, see oli osa tehingust. Me võime mängida erinevaid süsteeme, meie mängijad on väga mitmekülgsed. Peame seda ära kasutama."

Hetkel liigatabelis teist kohta hoidev Liverpool mängib teisipäeval ja laupäeval kodus vastavalt Stoke City ja Manchester Cityga. Juba 2. jaanuaril sõidetakse külla Sunderlandile.