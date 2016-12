Mourinho: Unitedi fännid näevad Pogba tõelist palet järgmisel hooajal

Paul Pogba ja Jose Mourinho (Foto: Reuters/Scanpix)

23-aastane poolkaitsja on tänavusel hooajal Premier League'i saanud kirja kolm väravat ja kolm resultatiivset söötu. Mourinho sõnul pääseb Pogba talent tõeliselt valla alles hooajal 2017-2018, kirjutab Soccernet.ee.

"Premier League on väga keeruline. Sa mängid kolm või neli aastat Itaalias ning tulek Premier League'i on väga keeruline. Ta teeb hetkel rohkem kui hästi. Tema areng on selge. Seega ma kujutan ette, et järgmisel hooajal on Paul tipus," lausus ta SFR Sportile.

"Paul on poolkaitsja, kes hakkab veel ja veel rohkem väravaid lööma, sest ma arvan, et tal on hea omadused väravate löömiseks. Paul on poolkaitsja, minu arvates parim maailmas. Loomulikult on ta noor, ta suudab veel areneda ja ta tahab areneda, mis on veel parem."