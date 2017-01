VIDEO | Usain Bolt helistas otse-eetris olnud ManU telesaatesse

Usain Bolt (Foto: Reuters/Scanpix)

MUTV saatejuht Mandy Henry ning saatekülalised Lou Macari ja Gordon McQueen ei tundunud aga uskuvat, et helistajaks on tõepoolest Bolt ise. „See on Usain Bolt, see on Usain Bolt,“ kinnitas helistaja, enne kui lisas, et ManU võit meenutas talle klubi endiseid hiilgeaegu ning et ta on nähtu üle väga õnnelik.

Hiljem kinnitas üheksakordne olümpiavõitja ka Twitteri vahendusel, et helistajaks oli tõepoolest tema, mille peale MUTV saatejuht tema ees ka vabandas ning kutsus teda üles pärast esmaspäevast kohtumist West Ham Unitedi vastu taas saatesse helistama.

Come on lad of course it was me on @ManUtd TV just now — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) December 31, 2016