U-19 peatreener Lars Hopp: poisid annavad endast parima ja töötavad kõvasti

Lars Hopp (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eesti U-19 jalgpallikoondis osaleb Peterburis Valentin Granatkini memoriaalil, kus täna tõmmati joon alla A-alagrupi mängudele. Eesti kogus kolme mänguga kaks punkti, jäi alagrupis neljandaks ning hakkab võitlema 9.-16. kohale. Noortekoondise peatreener Lars Hopp sõnas senist turniiri kokku võttes, et mängijad näevad vaeva ning see on heaks vundamendiks.

Eesti viigistas turniiri avamängus Bulgaariaga, jäi seejärel alla Kreekale ning viigistas täna Tadžikistaniga. "Üldiselt jäin tänase ja ka turniiri esimese mänguga rahule, kus poiste kaitsetöö oli korralik ja organiseeritud. Võrreldes esimese mänguga oli täna ka näha, et nägemust, mida soovime treeneritetiimiga võistkonnale edasi anda, on ka platsil näha. Kahjuks ei ole veel hetkel seda viimast plahvatuslikkust, et ka palliga täpsem ja edukam olla," sõnas noortekoondise peatreener, vahendab Jalgpall.ee.

"Tadžikistan mängis täna rohkem palliga, meie kaitsesime, kuid omasime samuti võimalusi. Siiski tundsin, et Bulgaaria vastu oli võidule lähemal kui täna. Tadžikistani vastu jäi meil puudu värskusest ja teravusest," sõnas Hopp. "Turniiri keerukus seisneb meie jaoks selles, et mängude vahel on vaid üks puhkepäev, mis tähendab, et füüsiline koormus mängijatele on suur," lisas ta. "Sellegipoolest olen rahul sellega, kuidas poisid töötavad ja hindan seda, et nad annavad endast parima. See hea vundament edasiminekuks, et oma mängu tulevikus paremini üles ehitada."

Eesti mängib Granatkini memoriaalil noore koosseisuga. Kui U-19 koondist esindavad tänavu noormehed sünniaastaga 1999 ja nooremad, siis eestlaste meeskonnas paistab silma, et lisaks 2000. aastal sündinud mängijatele on koosseisus ka mitmeid 2001. aastal sündinud mängijaid, kes alles tänavu oma 16. sünnipäeva tähistavad. "Noortega olen siin turniiril väga rahul. Töötavad tõsiselt, kuulavad, mis öeldakse ja nad on tõepoolest head. Nad pole siin lihtsalt täitmas kohti protokollis, vaid omavad olulist rolli meie koosseisus. Lisaks on mul alati hea meel, kui väga noored mängijad saavad hästi aru mänguplaanist ja viivad seda eeskujulikult ellu," kiitis Hopp noori.

Eesti jaoks jätkub turniir kohamängudega, millest esimene leiab aset meie aja järgi laupäeva õhtul kell 18. "Meie eesmärk oli siin veerandfinaali jõuda, kuid kahjuks see ei õnnestunud. Peame vaatama, kes meile vastu tuleb, looma selle järgi oma plaani ja minema edasi mäng-mängult," ütles Hopp lõpetuseks.