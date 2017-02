Viimsi noormängijad käisid testimisel Inglismaa jalgpalliklubis Bury

Rasmus Kala ning Markus Meresma (Foto: Viimsi JK Facebook)

„Läksime sinna eesmärgiga näidata ennast parimast küljest ja tutvuda sealse jalgpallieluga,“ rääkis Meresma klubi Facebooki lehel. „Kaasa tegime neljal treeningul ning käisime vaatamas ka meeskonna kohtumist Manchester Unitedi U-17 meeskonnaga. Mul on väga hea meel, et sellise võimaluse sain ja kindlasti andis see käik kõvasti motivatsiooni juurde. Nägin sealset jalgpallikultuuri, mis on teistmoodi ja huvitav.“

„Treeningutingimused olid tasemel, palju erinevaid muruväljakuid, jõusaal, söökla, jäävannid jpm. Treeningute kvaliteet oli väga kõrge, palli liikumise kiirus oli Eestiga võrreldes märgatav,“ lisas Kala. „Isiklikult jäin reisiga väga rahule ning sain ka infot edaspidiseks enese arendamiseks ja kogemus oli kõva!“

Viimsi peatreener Ivo Lehtmets käis poistega kaasas ja loodab et poistele tuleb selline väljund tuleviku osas kasuks. „Ma arvan, et see oli poiste jaoks kasulik silmaringi laiendamine. Nad said näha jalgpalli natukese teise nurga alt kui nad seda igapäevaselt näevad, alates võistlust kuni kiiruste ja emotsioonideni välja,“ rääkis treener. „Loodan,et selline väljund tuleb poistele tuleviku osas kasuks.“

„Tulevikus tahan esindada Eesti koondist ja mängida mõnes Euroopa tippliigas. Sellel hooajal keskendun Viimsi JK eest mängimisele ning enese arendamisele.“ oli Markuse vastus küsimusele, millised on tema väljavaated tuleviku osas. Rasmus aga vastas järgnevalt: „Praegu tahan keskenduda mängimisele Esiliiga B-s ja saada seal põhimeheks ning olla läbi hooaja terve. Tulevikus on plaan minna uuesti välismaale proovima aga seni tuleb kõvasti trenni teha.“