Saalijalgpallikoondis mängib sel nädalal valikturniiri Lätis

Eesti saalijalgpallikoondis (Foto: EJL)

„Eesmärk on mängida paremini kui möödunud kvalifikatsiooniturniiril Küprosel 2015. aasta oktoobris,“ ütles koondise peatreener Dmitri Skiperski. 2015. aastal toimunud kvalifikatsiooniturniiril saavutas Eesti oma esimese võidu, kui alistati Armeenia. Kolme punktiga saadi Läti ja Küprose järel alagrupis kolmas koht. Sel korral on loositud alagrupp sarnane toonasega, kuid Küprose asemel peab Eesti rinda pistma Saksamaaga.

„Ma usun, et tugevaimaks vastaseks on Läti. Lõunanaabritega on meil viimasel olnud head mängud, kuid oleme siiski minimaalselt neile alla jäänud. Armeenia on võrreldes varasemaga läinud nooremaks ning seetõttu on nende mäng muutunud kiiremaks. Olen vaadanud ka Saksamaa mänge – nemad mängivad distsiplineerinult, lähenevad väga taktiliselt ning on tugevad standardolukordades. Kerge ei saa kindlasti olema. Võtame loomulikult arvesse ka oma tugevused ja nõrkused. Oleneb kindlasti sellest, milline päev on meil ja milline vastastel, aga usun, et suudame kõikidega sel turniiril mängida,“ lisas Skiperski.

Eesti jaoks algab turniir neljapäeval, 26. jaanuaril Jelgava Zemgale Olümpiakeskuses kell 19.30, kui kohtutakse Lätiga. Päev hiljem on kell 16:30 meie vastaseks Armeenia ning pühapäeval algab Saksamaa – Eesti mäng kell 14.00.

Eelringist pääseb edasi vaid alagrupi võitja. Meie alagrupi võitja kohtub järgmises ringis aprilli alguses Rumeenia (võõrustaja), Portugali ja Soomega.

Eesti saalijalgpallikoondis

Väravavahid

Madis Rajando (25.03.1989) – SK Augur Enemat

Nikolai Pulkkinen (09.01.1988) – SK Augur Enemat

Väljakumängijad

Maksim Aleksejev (24.05.1989) – FC Cosmos

Erik Grigorjev (31.12.1986) – FC Cosmos

Aleksei Panin (26.12.1987) – FC Cosmos

Oleg Kaljurand (29.01.1986) – FC Cosmos

Sergei Kostin (28.05.1984) – FC Rinopal

Artur Bõstrov (02.09.1991) – FC Rinopal

Kristjan Paapsi (30.07.1987) – SJM Tartu Ravens

Rasmus Munskind (31.08.1989) – SK Augur Enemat

Martin Taska (09.12.1986) – SK Augur Enemat

Robert Veskimäe (04.09.1990) – SK Augur Enemat

Eerik Reinsoo (12.05.1988) – SK Augur Enemat

Vladislav Tšurilkin (30.05.1989) – SK Augur Enemat

Peatreener: Dmitri Skiperski

Abitreenerid: Marko Arge, Kert Küttis

Arst: Liis Ott

Füsioterapeut: Kristiina Lind

Mänedžer: Raili Ellermaa

Delegatsiooni juht: Ants Juhvelt