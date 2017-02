Toure: selliste mängude pärast tahangi Euroopas jätkata

Yaya Toure ja Manchester City peatreener Pep Guardiola (Foto: Reuters/Scanpix)

„Ma arvan, et me peame lööma kaks väravat ja olema ettevaatlikud,“ vahendab Eurosport elevandiluuranniklase sõnu. „Mäng ei ole veel läbi, peame ka Monacos väljakule astuma. Me peame veel väravaid lööma, sest oleme meeskond, kes suudab seda teha, kuid ka endale lüüa lasta.“

„Monaco on suurepärane meeskond, nagu inimesed ka nägid,“ jätkas 33-aastane Toure. „Nad on noored, kiired, neil on tahtmist, aga me suutsime neist veidi rohkem näidata. Me ei kaotanud usku.“

„See mäng oli suurepärane, seetõttu tahangi Euroopasse mängima jääda. Me olime tõeline meeskond, võitlesime, katsime kogu väljaku. Peame sellega jätkama, sest Meistrite liigas võivad sisselastud väravad alati kätte maksta.“