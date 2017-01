Brasiilia legend: Coutinho sobiks Barcelonasse perfektselt

"Ta on üks mängijatest, kes paistab väljakul silma," vahendab Soccernet.ee. Rivaldo sõnu. "Kui ta läheb Barcelonasse, oleks see üleminek Barcelonale hea. Barcelona on tippklubi, kuid temasugune mängija oleks neile suureks abiks."

Barcelona legendi sõnul on Coutinhol väljakul hea klapp Neymariga, kellega nad Brasiilia koondises nii mõnegi värava koos sepistanud on. "Minu arvates on ta hea mängija, kes teab Neymari väga hästi. Nad on sõbrad, kes säravad platsil koos."

1999. aastal maailma parimaks jalgpalluriks nimetatud Rivaldo mängis Barcelonas viis hooaega ning tuli kahel korral Hispaania meistriks.