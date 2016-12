Klavan homsest mängust: on suur vahe, kas vastaseks on Crouch või Agüero

Ragnar Klavan (Foto: Reuters/Scanpix)

Teisipäeval alistas Liverpool koduväljakul 4:1 Stoke City, kuigi külalismeeskond asus kohtumist 12. minutil juhtima. Klavan pidi rinda pistma ka Stoke'i kahemeetrise ründaja Peter Crouchiga. Järgmise vastase City tugeva ründeliini hulka kuulub Crouchist 30 sentimeetrit lühem argentiinlane Sergio Agüero.

„Loomulikult pead teadma, millise ründaja vastu sa astud – on suur vahe, kas vastaseks on Peter Crouch või Agüero,“ tõdes eestlane Liverpooli koduleheküljele antud intervjuus. „Me peame hästi ründama, kuid samamoodi olema tugevad ka kaitses. See on meie jaoks tõeline väljakutse, tegelikult on seda iga mäng. Me võtame samm korraga.“

„Kahju, et me ei olnud mängu alguses päris valmis ja nad värava lõid,“ sõnas Klavan mängust Stoke'i vastu . „Meil on siiski väga hea meeskond, mis suudab mängu käiguga kohaneda ja seda me Stoke'i vastu ka tegime. Me hakkasime võimalusi saama ning lõpuks võitsime.“

„Manchester City on veelgi kvaliteetsem,“ jätkas Klavan. „Kui sa pole kohe mõttega mängu juures, karistatakse sind kiirelt ära. City on väga hea meeskond, kuid seda oleme ka meie ning me mängime koduväljakul.“

18 vooru järel on 40 punkti kogunud Liverpool Chelsea järel teisel kohal, City jääb Liverpoolist maha ühe punktiga. Tabeliliidril Londoni Chelseal on 46 silma.