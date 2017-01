Brasiilia koondise ekstreeneri sõnul tõugatakse Messi ja Ronaldo lähiajal troonilt

Luiz Felipe Scolari (Foto: PA Wire/Press Association Images/Scanpix)

Scolari kaasmaalane Neymar on kuulunud varasemalt küll Ballon d'Ori lõppvalikusse, kuid seni on mees trofeeta jäänud, vahendas Soccernet.ee.

Scolari usub aga, et see on lähiajal muutumas: "Ronaldo ja Messi on alati sentimeeter haaval võidelnud maailma parima nimetuse eest, aga nüüdseks usun,et sinna diskussiooni sekkub kahe aasta jooksul ka Neymar. Tõenäoliselt on ta juba praegu ühte neist alistamas, sest ta on üks parimaid mängijaid, kellega kunagi töötanud olen."

Samuti andis 68-aastane Ghuangzhou Evergrande loots teada, keda tema peab maailma parimaks: "Ronaldo on maailma parim, sest ta soovib saada maailma parimaks. Ta on just selle eesmärgi endale konkreetseks sihiks seadnud, nähes selle nimel vaeva nii, nagu keegi teine seda ei tee. Ronaldo surub end peale, aga Messi mitte."