Steven Gerrard asub tööle Liverpoolis

Steven Gerrard (Foto: Reuters/Scanpix)

36-aastane Gerrard lõpetas tegevmängija karjääri novembris ja on alates sellest hetkest pidanud Liverpooliga läbirääkimisi. Oma uuele tööpostile asub ta veebruaris.

Liverpoolis asub ta tööle akadeemia direktori Alex Inglethorpe'i alluvuses ja samal ajab täiendab endine põhivõistkonna kapten ka oma treeneri kvalifikatsiooni.

"See tundub kui ringi täitmine - tulla tagasi paika, kus kõik professionaalses mõttes algas," kommenteeris Gerrard. "Siiski polnud see otsus emotsiooni pinnalt - asi on selles, mida olen võimeline Liverpoolile pakkuma."

"Ma arvan, et ma ei pea põhjendama, mida see jalgpalliklubi minu jaoks tähendab, aga kui tagasitulek muutus tõsiseks variandiks, siis tahtsin olla kindel, et saan panustada sisulises rollis ja rollis, mis võiks klubi tõesti aidata."

Liverpooli noortesüsteemist võrsunud Gerrard esindas täiskasvanute meeskonda aastatel 1998-2015 ning võitis Meistrite liiga (2005), UEFA karika (2001), kaks korda Inglismaa karika (2001, 2006) ja kolm korda liigakarika (2001, 2003, 2012). Neljal korral nimetati ta ka Liverpooli hooaja mängijaks (2004, 2006, 2007, 2009).