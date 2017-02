Jürgen Klopp: minu unistus on võita järgmised 14 mängu

Jürgen Klopp (Foto: Reuters/Scanpix)

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tunnistas, et nad on viimastes mängudes esinenud kehvasti, kuid unistab, et tema hoolealused võidavad kõik järgnevad mängud.

Punased on võitnud viimasest kümnest mängust kõigest ühe (karikasarjas alistati Plymouth Argyle). Meeskonna kehv vorm on nad Premier League'i tabelis langetanud viiendale reale, kui hooaja lõpuni on jäänud 14 mängu, kirjutab Soccernet.ee.

Sakslasest loots on järele jäänud mängude suhtes äärmiselt optimistlik: "Nõustun, et ühel hetkel meie hoog rauges, kuid minu unistus on võita järgmised 14 mängu - selle nimel ma teen tööd. Pärast neid mänge teeme otsuseid, mis aitavad meid järgmisel hooajal. See on plaan."

Täna võõrustab Liverpool teisel kohal paiknevat Tottenham Hotspuri. Pall pannakse mängu kell 19.30.